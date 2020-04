Exclusief voor abonnees Niet lockdown, maar wegvallen van promoties is kantelpunt 20 april 2020

Op deze grafiek is duidelijk te zien hoe de consumentenprijzen in de supermarkten zijn toegenomen de voorbije weken. Opvallend is dat na het ingaan van de lockdown de prijzen stabiel bleven. Het is pas na het verbod op de promoties dat de prijzen de hoogte inschoten. Dat verbod is ondertussen al twee weken versoepeld, maar toch keren de prijzen maar geleidelijk aan terug naar het niveau van vóór de coronacrisis.

