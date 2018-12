Niet langer groen achter de oren 61 MEYREM ALMACI 20 december 2018

00u00 0

Meyrem Almaci (42) zit op een groene wolk, en staat toch met de beide voeten op de grond. Onder haar voorzitterschap ontpopte Groen zich tot volwassen machtspartij, niet te beroerd om het vel duur te verkopen. Resoluut nam ze op 14 oktober - "groene zondag" - de leiding op links over van de verzwakte rode broertjes. Haar partij verdubbelde zowat het aantal gemeenteraadsleden en bestuurt mee in zeven van de dertien centrumsteden en in Brussel. Maar de baas zijn de groenen niet. Ze verloren zelfs één van hun twee burgemeesters. Dat de partij ook bij de volgende verkiezingen afstevent op een overwinning is echter duidelijk. En dus komt Almaci de Almachtige nog lang niet in de buurt van haar houdbaarheidsdatum. Vraag is wel of ze dat ook zal kunnen verzilveren in die zo geambieerde regeringsdeelname. (ARA)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Meyrem Almaci

politiek