Niet KV Kortrijk-eigenaar Tan bouwt stadion, wel stad 19 december 2019

De bouw van een nieuw stadion voor KV Kortrijk op het bedrijventerrein Evolis gaat de goede richting uit. Twee keer stelde de stad Kortrijk aan KVK-eigenaar Vincent Tan een deadline, maar ook bij de tweede - eind november - gaf de Maleisiër geen definitief antwoord. Tan wil onder andere winkels in de voetbaltempel onderbrengen, maar de stad wil de handel in de binnenstad beschermen. De gronden liggen op de bouw te wachten en daarom trekt de stad het initiatief nu naar zich toe. Het kreeg de jongste maanden al voorstellen van geïnteresseerden uit de regio en gaat voor een privaat-publieke samenwerking. Het blijft de bedoeling om in 2023 te voetballen in een nieuw huis. (ESK)