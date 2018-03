Niet in de mood om te kussen... 27 maart 2018

De Portugese supporters in Genève waren gisteravond helemaal in de ban van Cristiano Ronaldo. De superster heeft veel landgenoten in Zwitserland wonen en die doken massaal op voor de oefeninterland tegen Nederland. Enkele fans bestormden tijdens de wedstrijd het veld om hun idool van zo dichtbij mogelijk te kunnen bewonderen én zelfs te zoenen. Stewards moesten meermaals ingrijpen om de opdringerige supporters van het veld te halen. (SJH)

