Niet iedereen krijgt consumptiecheque 19 juni 2020

Niet iedereen zal de federale consumptiecheque van 300 euro krijgen. Of u er één krijgt, ligt in de handen van uw werkgever. Net als bijvoorbeeld ecocheques of maaltijdcheques kunnen zij ze aankopen en zijn ze vrijgesteld van belastingen. Dat heeft de federale ministerraad woensdag beslist. "Dit is bijvoorbeeld een fijn extraatje voor werknemers die tijdens de coronacrisis hard zijn blijven doorwerken", legt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) uit. Bovendien worden er enkele voorwaarden aan verbonden. Zo kan de cheque alleen gebruikt worden in de Belgische horeca-, cultuur- of sportsector en is hij maximaal geldig tot 7 juni 2021. (FME)