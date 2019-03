Niet héél Deerlijk is blij met Niels Destadsbader 07 maart 2019

Nee, niet élke inwoner van Deerlijk is trots - of 'preus', zoals ze het daar noemen - op Niels Destadsbader, de nieuwste ereburger van de West-Vlaamse gemeente. De lokale Chiro kan niet lachen met het festival ter ere van Niels. BuikRock zou immers op 31 augustus plaatsvinden, krék samen met de jaarlijkse heemfeesten van de Chiro. En dus zijn ze bang dat de populaire zanger hun publiek zal stelen - terwijl de Chiro het geld goed kan gebruiken, want met de opbrengst van de heemfeesten zou het dak van de lokalen vernieuwd worden. "Begrijp ons niet verkeerd: dat Niels wil optreden in Deerlijk, is fenomenaal. Maar we vinden het heel spijtig dat er geen rekening werd gehouden met een vaste waarde in het verenigingsleven", zo klinkt het bij de jeugdraad. (JME)

