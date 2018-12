Niet goed rekenen 21 december 2018

Blijkbaar kon geen enkele vorige minister van Financiën goed rekenen -en/of besturen-, want onze Belgische staatsschuld is momenteel maar liefst 450 miljard euro. En dat in een land waar men zeer veel belastingen betaalt en het kleinste pensioentje van de EU ontvangt na een leven hard labeur. En dan spreken we nog niet over het schandalige 'erfrecht'. Proficiat, politici!

Gino Sinnesael

