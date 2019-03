Niet geschorst tegen Ajax voor obscene gebaren 22 maart 2019

00u00 0

Cristiano Ronaldo mag op 10 april met Juventus meedoen tegen Ajax in de heenwedstrijd van de CL-kwartfinales. De Disciplinaire Commissie van de UEFA schorste Ronaldo niet voor zijn obscene gebaren bij de 3-0-zege tegen Atlético in de achtste finales. De Portugese stervoetballer moet wel 20.000 euro boete betalen. Ronaldo was de grote man in de return: met zijn hattrick maakte hij het 2-0-verlies uit de heenwedstrijd ongedaan. Hij imiteerde het gebaar waarmee Atlético-coach Diego Simeone de 2-0-zege had gevierd. De Argentijn deed dat met zijn handen voor zijn kruis om te symboliseren dat zijn eigen team 'cojones', oftewel ballen, had getoond. (BF)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen