Exclusief voor abonnees Niet genoeg afstand? Dan kan boswachter u beboeten 19 maart 2020

00u00 0

Alle boswachters kunnen vanaf vandaag boetes uitschrijven aan wandelaars die de opgelegde coronamaatregelen niet respecteren. Hun bevoegdheid wordt daartoe uitgebreid, nu de bossen en natuurparken overspoeld worden door mensen die onvoldoende afstand houden en/of die in groep komen, terwijl dat enkel nog mag in gezinsverband. De maximumsanctie is 800 euro. "Dat is veel geld, maar we hebben geen andere keuze", zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA). "Corona hebben we niet in de hand, het aantal slachtoffers wel. Het is in het belang van ieders gezondheid dat de maatregelen worden gerespecteerd." Volgens Demir zullen de boswachters - met 84 zijn ze - niet metéén naar hun pv-boekje grijpen. "Maar als mensen echt koppig blijven weigeren de regels na te leven, riskeren ze een administratieve boete tot 800 euro. Ze moeten beseffen hoe ernstig de situatie is." Samen met de boswachters patrouilleert ook een dertigtal natuurinspecteurs. Zij konden al boetes uitschrijven. (BJM)

