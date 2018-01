Niet enige aandeel in vuur en vlam 00u00 0

De koerssprong van Ablynx, en vorige week TiGenix, heeft de hele Belgische biotechsector opnieuw in de schijnwerpers geplaatst. Andere biotechbedrijven surften vlotjes mee op de koerssprong van Ablynx (zie tabel), en al zeker bedrijven die gisteren of recent met positieve testresultaten naar buiten kwamen. Tom Simonts, strateeg bij Bolero (KBC), is niet verbaasd. "De biedingen geven aan dat er veel geld aan de zijlijn staat dat bereid is om de mature Belgische biotechbedrijven hoger te waarderen dan de beleggers op de beurs." Dat is ook de mening van Danny Reweghs. De analist van Trends Inside Beleggen wees er vorige week op Kanaal Z al op dat de Belgische biotechbedrijven pas hoger worden gewaardeerd als ze een notering op de Amerikaanse Nasdaq-beurs hebben. (FrD)

