Niet elk IS-kopstuk kan zomaar kalief worden 29 oktober 2019

00u00 0

Over wie Abu Bakr Al-Baghdadi opvolgt aan het hoofd van IS, is er nog volstrekt geen duidelijkheid. Sommige bronnen melden wel dat die beslissing al genomen is en dat het de Irakese oud-officier Abdullah Qardash wordt. Maar die bewering steunt uitsluitend op een bericht dat in augustus aan IS werd toegeschreven, en naderhand vals bleek te zijn. Er zijn bovendien tekenen dat Qardash al twee jaar dood is. De naam die nu het meest wordt genoemd, is die van Hajj Abdallah. Hij zou al geruime tijd de rechterhand van Baghdadi zijn geweest. Maar de speculatie over de opvolging toont vooral aan hoe weinig er geweten is over de top van IS.

