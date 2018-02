Niet eerste ziekelijke superfan 08 februari 2018

00u00 0

Laura Lynn

Werd lang gestalkt door een man uit Poperinge die haar vulgaire en seksueel getinte sms'jes stuurde, nadat hij de schlagerzangeres in 2015 had ontmoet na een optreden. De stalker verweet haar dat ze niet met hem naar bed ging. Hij werd begin dit jaar in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel, moet zich psychisch laten begeleiden, kreeg een alcoholverbod en mag geen contact hebben met zijn idool.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN