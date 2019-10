Exclusief voor abonnees Niet eerste keer 24 oktober 2019

00u00 0

Het is niet de eerste keer dat er tientallen mensen bezwijken in de laadruimte van een vrachtwagen. Eerder dit jaar zijn in Hongarije nog vier mensensmokkelaars - een Afghaan en drie Bulgaren - tot levenslang veroordeeld voor de dood van 71 migranten. Die waren in de zomer van 2015 dood teruggevonden in een koelwagen die was achtergelaten langs een Oostenrijkse snelweg. In Engeland roept het drama dan weer herinneringen op aan de 58 Chinese migranten die in juni 2000 levenloos uit een container in Dover werden gehaald. Daar waren ook twee overlevenden. De Nederlandse truckchauffeur Perry Wacker, die via Zeebrugge naar Dover gereisd was, werd het jaar nadien veroordeeld voor doodslag. Hij kreeg veertien jaar cel. (GVV)