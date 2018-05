Niet eens verwittigd 12 mei 2018

Via het internet vernamen wij dat onze vlucht voor maandag werd afgelast, we kregen zelfs geen mailtje en dus al zeker geen voorstel tot omboeking of alternatieve vlucht. We reizen met een baby van 1 jaar en peuter van 2,5. We hebben het probleem zelf moeten oplossen, door een nieuwe vlucht te boeken via Ryanair.

Naam bekend

