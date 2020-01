Exclusief voor abonnees Niet één maar twee raketten haalden vliegtuig neer in Iran 15 januari 2020

Op nieuw gepubliceerde videobeelden is te zien dat het passagiersvliegtuig van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij vorige week in Iran door twee raketten is geraakt. Een Iraniër plaatste de video gisteren op YouTube, meldt 'The New York Times'. Op eerdere beelden was de impact van de eerste raket al te zien. Iran heeft toegegeven het vliegtuig per ongeluk met "een raket" te hebben neergehaald. Daarbij kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Maar nu blijken er dus twee raketten te zijn afgevuurd. De beelden maken volgens de Amerikaanse krant duidelijk wat er is gebeurd met het vliegtuig voordat het neerstortte. Dat gebeurde niet direct, want de piloten probeerden nog terug te vliegen naar het vliegveld van Teheran, waar het kort daarvoor was opgestegen.

