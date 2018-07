Niet dader maar slachtoffer steekpartij spoorloos 31 juli 2018

Meestal moet de politie bij een steekpartij op zoek naar de dader, maar in Beveren bleek gisteren het slachtoffer spoorloos. De hulpdiensten kregen melding van een incident in een woning waarbij er een mes getrokken was. Ze troffen enkel de bewoonster aan die bevestigde dat ze een 'bezoeker' met een mes had verwond aan de hand of arm na een ruzie. De vrouw werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Ze staat bij de politie gekend omdat ze in haar woning 'bepaalde diensten' aanbiedt aan mannen. Wellicht ook de reden dat de 'klant' het hazenpad verkoos boven verzorging door de ambulanciers. De aanleiding voor de ruzie is ongekend. (PKM)