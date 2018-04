Niet Anderlecht of Gent, maar Genk lijkt Angstgegner Club 26 april 2018

Ziezo. Met Anderlecht en Gent zijn de moeilijkste verplaatsingen achter de rug. Zou het? Club gelooft het graag, maar nochtans is het op het veld van RC Genk al het langst geleden dat de Bruggelingen punten konden rapen. Op 14 september 2014 werd het in de reguliere competitie 1-1, maar daarna ging blauw-zwart vier keer op rij de boot in. Ook het jaar voorafgaand aan dat gelijkspel werd verloren, waardoor de laatste zege ondertussen al dateert van februari 2014. Ter vergelijking: hoewel er al 20 jaar niet meer gewonnen werd in Anderlecht, speelde Club dit seizoen nog gelijk in het Astridpark. En in Gent werd in mei 2016 nog gewonnen. Niet simpel dus, die verplaatsing naar Limburg. (TTV/WDK)

