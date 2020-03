Exclusief voor abonnees Niet alleen onnodig de weg op, maar ook onder invloed 30 maart 2020

00u00 0

In het hele land waren er ook dit weekend strenge politiecontroles op de weg. Onder meer aan het afrittencomplex in Gentbrugge, de belangrijke invalswegen aan de kust en ook in het centrum van Brussel hielden agenten auto's tegen om te vragen waar de bestuurder naartoe ging. Daarbij werden niet alleen mensen gevat die onnodige verplaatsingen deden. Tijdens zo'n Covid-19-controle stuitte de Brusselse politie ook op bestuurders onder invloed: negen mensen zaten met een glas te veel op achter het stuur, vijf hadden drugs gebruikt. "Bovendien stellen we helaas vast dat er nog steeds veel mensen te snel rijden omdat er minder verkeer op de weg is", zegt politiewoordvoerder Ilse Van de Keere. Tussen 19 en 27 maart werden er 1.128 snelheidsovertreders geflitst. Hoeveel mensen werden gecontroleerd, kon de politie nog niet zeggen. Maar wie een niet-essentiële verplaatsing maakte, krijgt een boete van 250 euro. (SRB)

