Niet alle vlinders profiteerden van zachte winter

Het boomblauwtje (foto) nam een vliegende start, maar niet alle vlindersoorten zijn de zachte winter even vlot doorgekomen. Dat meldt Natuurpunt. Zachte winters zijn een zegen voor vlindersoorten die weinig vorstbestendig zijn, maar minder goed nieuws voor soorten die graag een lange winterslaap houden. De voorbije winter was droog en bijvoorbeeld citroenvlinders hebben hem probleemloos overbrugd. De boomblauwtjes waren er vrij vroeg bij, het oranjetipje lijkt een goed jaar te hebben en de kolibrievlinder wordt eveneens in vrij hoge aantallen gemeld. Maar voor andere vlinders, zoals de atalanta's en dagpauwogen, liggen de aantallen laag. De kleine vos zit op een historisch dieptepunt en lijkt zelfs nagenoeg verdwenen.

