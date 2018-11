Niet alle nieuwkomers zijn even welkom 19 november 2018

Ook soorten die voor het eerst opduiken in ons land worden sneller dan ooit opgemerkt. Al ziet Natuurpunt ze niet allemaal even graag komen - denk maar aan de buxusmot, die struiken kaalvreet, en de Aziatische hoornaar, een wespensoort die onze bijen bedreigt. Ook de Chinese muntjak - de kleinste hertensoort die in België voorkomt - is minder schattig dan hij eruitziet. De laatste tien jaar zijn ze nog maar een 20-tal keer gespot, maar als ze zich op grote schaal voortplanten, kunnen ze heel wat schade veroorzaken aan bossen en tuinen. "Er zijn vaak problemen met dieren en planten die door de mens naar hier zijn gebracht. De buxusmot kwam hier terecht via een Antwerps tuincenter, de hoornaar via de invoer van bamboe. Ze hebben geen natuurlijke vijanden: vogels denken dat ze vergif zijn en eten hen niet op, waardoor ze het ecosysteem verstoren", zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. Een ander verhaal is het met dieren die hier zelf zijn geraakt, zoals het bruin blauwtje en de bijeneter. "Ze komen uit het zuiden, maar door de klimaatopwarming leven ze nu ook bij ons. Maar ze richten geen schade aan - de bijeneter gebruikt bijvoorbeeld geen ander voedsel dan inheemse vogels."

