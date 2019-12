Exclusief voor abonnees Niemand zo gemotiveerd als jonge agenten 07 december 2019



Googel motivatie en je zou een foto van een jonge agent te zien moeten krijgen. Uit een onderzoek van IDEWE, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, blijkt dat jonge politie-inspecteurs bijzonder gemotiveerd zijn. Ze hebben niet alleen meer goesting om te werken dan hun oudere collega's, maar ook dan hun leeftijdsgenoten in andere sectoren. 68% van de inspecteurs jonger dan dertig is 'bijzonder gemotiveerd', terwijl dat in andere sectoren maar 51% is. Bij politiemensen tussen de 45 en 57 jaar blijkt nog 'maar' de helft bijzonder gemotiveerd. Een werkpunt bij de politie blijft wel het aantal agenten dat het voorbije jaar ziek werd - minstens deels door het werk. Dat ligt op bijna één op de drie of dubbel zo hoog als bij andere werkgevers.

