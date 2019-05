Exclusief voor abonnees Niemand zaagt aan stoel van Almaci Groen 28 mei 2019

Groen had nooit zo veel wind mee, maar héél ver bracht die wind de partij niet. Vlaams won ze vier zetels, federaal twee. Maar de lat lag veel hoger en dus smaakt de overwinning zuur. Een belangrijke nieuwkomer zoals Bogdan Vanden Berghe raakte niet verkozen, oud-voorzitter Wouter Van Besien evenmin. Als de bal voor het doel ligt, en je schiet mis, ligt het dan aan de uithangborden? Die analyse maakt de partij alleszins niet. Meyrem Almaci en Kristof Calvo werden door het partijbureau niet in vraag gesteld. Sowieso houdt Groen na elke federale stembusslag voorzittersverkiezingen. Die zijn voorzien voor het najaar. De kans is groot dat Almaci opnieuw kandidaat is: ze zit nog 'maar' vijf jaar op de stoel. In tegenstelling tot de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen voelde Groen zich deze campagne niet kiplekker. De analyse wordt de komende dagen en weken gemaakt. (IVDE)

