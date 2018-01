Niemand wil studie rond nachtlawaai Zaventem maken 00u00 0

Geen enkel studiebureau wil een studie maken over de impact van het nachtlawaai rond de luchthaven van Zaventem. Nochtans moet federaal mobiliteitsminister Bellot (MR) op rechterlijk bevel vóór juli over een onafhankelijk onderzoek beschikken. De resultaten zijn van cruciaal belang in het dossier over de geluidshinder rond Brussels Airport. Al sinds de zomer wordt naar een studiebureau gezocht, maar slechts één stelde zich kandidaat. Het bedrijf in kwestie had echter nog gewerkt voor het Brussels Gewest én voor Brussels Airport, twee betrokken partijen, dus. Bellot gaat nu met een advocatenbureau zelf op zoek naar een studiebureau. (RDK)