Niemand wil poetshulp worden 13 januari 2020

Het wordt almaar moeilijker om schoonmaak- en onderhoudspersoneel te vinden. Volgens de meest recente cijfers raakt maar 54% van de openstaande vacatures ingevuld. "Als er minder dan vier werkzoekenden per vacature zijn, spreken we van krapte, en dat is voor deze arbeidsgroep al het geval sinds 2017", zegt Vlaams Parlementslid Allessia Claes (N-VA). In de eerste negen maanden van vorig jaar telde de VDAB 15.283 vacatures voor tewerkstelling met dienstencheques. Maar 7.568 daarvan raakten ingevuld.