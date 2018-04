Niemand weet wanneer Argenta-klanten weer kunnen internetbankieren 06 april 2018

00u00 0

De technische problemen bij Argenta zijn nog steeds niet van de baan. "Ik weiger er een datum op te plakken wanneer alles weer perfect zal draaien. Dat zal beetje bij beetje moeten gaan", reageert CEO Marc Lauwers. Sinds de bank in het paasweekend overstapte naar een nieuw IT-platform, loopt er van alles mis. Transacties in de kantoren, via betaalautomaten, de app en pc-banking kunnen niet tegelijk draaien zonder de systemen te overbelasten. Daarom zijn die laatste twee kanalen voorlopig niet beschikbaar. Klanten moeten naar een kantoor om overschrijvingen te doen, of ze kunnen die via mail afhandelen. Van die laatste mogelijkheid maakten al zo'n 1.000 klanten gebruik. Maar dat is geen goed idee, waarschuwen IT-experts. (HG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN