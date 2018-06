Niemand vertrekt sneller naar het buitenland dan Duivels 18 jaar 11 maanden 16 juni 2018

Nergens beter dan thuis? De huidige generatie Rode Duivels dacht er anders over. Een berekening van voetbalstudiebureau CIES leert namelijk dat de Belgen het vroegst van alle WK-deelnemers hun voetbalgeluk in het buitenland gingen zoeken. Gemiddeld op 18 jaar en 11 maanden. Velen kozen voor een opleiding in Nederland, zoals het trio Vertonghen-Vermaelen-Alderweireld bij Ajax. De broertjes Hazard trokken dan weer beiden op hun veertiende naar Frankrijk. Na de Belgen emigreerden de IJslanders (19 jaar) en Nigeria (19 jaar 6 maanden) gemiddeld als jongste. De Saoedi's (25 jaar) bleven het langst in eigen land. (VDVJ)

