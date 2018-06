Niemand stresst zoveel achter stuur als Belg 22 juni 2018

Liefst 15% van de Belgen zit gestresseerd achter het stuur, een Europees record. Slechts vier op de tien voelen zich echt op hun gemak op de baan, blijkt uit onderzoek bij 11.000 Europeanen uit elf landen. De voornaamste oorzaken volgens deskundigen: de grote drukte op een relatief kleine oppervlakte, de slechte infrastructuur en de onvoorspelbaarheid van het verkeer. "Bovendien verwachten we altijd maar dat een ander zich aanpast, terwijl we niet naar onszelf kijken", zegt stressexpert Luc Swinnen. De beste tip? "Die is er niet. Probeer erin te berusten." (FT)