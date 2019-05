Exclusief voor abonnees Niemand ruilt wagen in voor cash 24 mei 2019

Een jaar na de lancering blijkt de 'cash for car'-regeling amper mensen te kunnen bekoren. Bijna niemand ruilde zijn bedrijfswagen in voor cash geld. Hr-dienstverlener SD Worx, die 24.000 bedrijven met bedrijfswagens begeleidt, telde midden maart 142 werknemers die het systeem gebruiken, zo meldt 'De Tijd'. Ook concurrent Acerta stelt bij zijn 40.000 bedrijfsklanten een magere interesse vast. Slechts 1 op de 1.000 werknemers aan wie een bedrijfswagen ter beschikking werd gesteld, heeft voor de mobiliteitsvergoeding gekozen. Het cash for car-systeem lijkt ten dode opgeschreven, want de Kamer heeft intussen ook het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Werknemers kunnen hun bedrijfswagen daardoor nu via beide systemen inwisselen voor cash.

