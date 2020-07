Exclusief voor abonnees Niemand moet weg bij circus-wanty gobert 01 juli 2020

Als het van ploegleider Hilaire Van der Schueren afhangt, behoudt Circus-Wanty Gobert zijn volledige kern voor het seizoen 2021. Bij het Belgische procontinentale team zijn onder meer Xandro Meurisse, Timothy Dupont, Jan Bakelants en Loïc Vliegen einde contract. "Maar in principe mag iedereen blijven", aldus Van der Schueren. "Toch verwacht ik dat enkele renners zullen vertrekken, waardoor we toch best alert blijven op de transfermarkt." Meurisse, in het begin van het seizoen al rit- en eindwinnaar in de Ronde van Murcia en vorig jaar beste Belg in de Tour, is naar verluidt één van de renners die ruime belangstelling geniet. (JDK)