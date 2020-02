Exclusief voor abonnees Niemand mag z'n kamer uit in 'corona-hotel' 26 februari 2020

Zo'n duizend vakantiegangers op het Spaanse eiland Tenerife, onder wie minstens 118 Belgen, zitten sinds gisterochtend opgesloten in hun hotelkamer. Het viersterrenhotel H10 Costa Adeje Palace ging in lockdown nadat een Italiaanse hotelgast besmet bleek met het coronavirus. Ook zijn vrouw testte positief. De Spaanse autoriteiten vrezen dat ook andere hotelgasten zijn aangestoken en sloten het vakantieresort uit voorzorg volledig af. "We kregen een briefje onder onze deur geschoven, waarop stond dat we onze kamer niet uit mochten", zegt de Vlaamse Maxine, die vast zit in het resort. Alle hotelgasten werden gisteravond nog onderzocht door een team van artsen. Het is niet duidelijk hoe lang ze nog in quarantaine moeten blijven. (IBO)

