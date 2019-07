Exclusief voor abonnees Niemand licht clausule Alderweireld 26 juli 2019

Volgens Tottenham lichtte geen enkele club gisteren de afkoopclausule van 28 miljoen euro in het contract van Toby Alderweireld. Daarin stond duidelijk gestipuleerd dat een transfer voor dat gelimiteerd bedrag 14 dagen voor het eind van de transferperiode moest worden afgehandeld. Die termijn is nu verstreken. Alderweireld speelde gewoon 45 minuten in de oefenmatch tegen Man United. Hij kwam Jan Vertonghen aflossen aan de rust.