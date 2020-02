Exclusief voor abonnees Niemand krijgt grip op die gladde aal Greet De Keyser vanuit Amerika 07 februari 2020

Wat een week voor Donald Trump. Amerikacorrespondente Greet De Keyser was erbij toen hij gisteren victorie kraaide in het Witte Huis. Een Republikeinse zege in Iowa. Een triomfantelijke State of the Union, waarna Democrate Nancy Pelosi haar kalmte verloor. En als klap op de vuurpijl: vrijspraak in het impeachment-proces. "Om dít goed te maken, hebben de Democraten bijna een mirakel nodig."

