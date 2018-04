Niemand kan nog ongezien door ons land Anti-terreurmaatregel: elke reiziger gescreend Ken Standaert

16 april 2018

05u00 0 De Krant Vanaf vandaag wordt elke reiziger die door ons land passeert gescreend. Daarvoor werken de vier Belgische veiligheidsdiensten samen in de nieuwe Passenger Information Unit. Die dienst, opgericht om georganiseerde misdaad te bestrijden, werd versneld opgericht na de aanslagen van 22/3.

Na enkele maanden proefdraaien gaat vandaag de Passenger Information Unit - kortweg PIU- echt van start. Dat is een ondersteunende dienst binnen het Crisiscentrum, waar medewerkers van de federale politie, Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst Adiv en de douanediensten zullen samenwerken. "De PIU zal op termijn álle passagierslijsten van internationale vlieg-, trein-, bus- en bootreizen ontvangen en die gegevens analyseren aan de hand van de databases van de vier betrokken veiligheidsdiensten", legt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), uit. De dienst moet een extra troef worden in de strijd tegen terreur en georganiseerde criminaliteit.

"In het verleden is al vaker gebleken dat zowel terreurgroepen als criminele netwerken bepaalde reisbewegingen maken. Door die sneller en concreter te analyseren en door alle veiligheidspartners samen te brengen, zullen we zelfs kunnen voorspellen op welke vluchten mogelijke leden van een misdaadbende zitten. Het zal ook een enorme bron van informatie zijn om grote misdaadnetwerken, waar we soms moeilijk vat op krijgen, beter in kaart te brengen."

Dat de PIU wérkt, werd afgelopen maandag al bewezen op Zaventem. Toen kon een drugssmokkelaar die heroïne met een straatwaarde van 210.000 euro bij zich had, samen met een begeleider worden opgepakt.

Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!