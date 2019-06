Niemand is zo tolerant voor alcohol in het verkeer als de Belgen ENQUÊTE IN 32 LANDEN Brecht Herman

18 juni 2019

05u00 2 De Krant Niemand is zo tolerant voor alcohol in het verkeer als Belgen. In de internationale ESRA-studie zegt een kwart dat hij de voorbije maand met de auto gereden heeft wanneer hij mogelijk een glas te veel op had. Op de fiets doen nog meer landgenoten dat.

Het aantal letselongevallen onder invloed van alcohol in ons land mag het voorbije decennium dan wel met 26% gedaald zijn, toch zien veel Belgen geen graten in drinken en rijden. De internationale ESRA-studie ondervroeg inwoners van 32 landen over hun gedrag in het verkeer. 24% van de Belgen zegt dat hij de laatste maand gereden heeft terwijl hij mogelijk boven de wettelijke alcohollimiet zat. In geen enkel land ligt dat aantal hoger.

België voert ook de Europese ranglijst aan wat betreft de aanvaarding van dronken rijden. Daarnaast zegt 28% van de fietsers dat ze mogelijk dronken de weg zijn opgegaan. "Van dit rapport kan je moeilijk vrolijk worden", zegt Stef Willems, woordvoerder van veiligheidsinstituut Vias. "We zijn gewoon te tolerant. Als je zegt dat je mogelijk gereden hebt met een glas te veel op, zeg je eigenlijk dat je nog kan rijden in beschonken toestand. Zolang mensen dat denken, blijven ze de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Voor fietsers gelden dezelfde regels als voor automobilisten: niet meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed."

Niet enkel alcohol, maar ook drugs vormen een probleem. 7% van alle Belgische bestuurders zegt te rijden een uur nadat ze drugs genomen hebben. Bij jongeren tot 24 jaar is dat zelfs meer dan 1 op 8.

