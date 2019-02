Niemand gelooft 'overvallen' kassierster: "Ik was in paniek, dan weet je niet alles meer" 23 februari 2019

Een 25-jarige ex-kassierster van de Hubo in Veurne wordt ervan verdacht een overval op de zaak in juni vorig jaar verzonnen te hebben. S.H. zou de 1.823 euro zélf uit haar kassa gestolen hebben en riskeert daarvoor 1 jaar cel. Nochtans diste ze een heel verhaal op aan de politie: "Het was 15.15 uur en plots stond er een man met bivakmuts en een mes voor me. Ik moest al het geld geven. Nadien vluchtte hij weg via een straatje. Hij sprak gebrekkig Nederlands, was niet zo groot en had een tatoeage van een leeuw op zijn pols." De politie ging massaal op zoek, maar niemand anders in de zaak had iets gemerkt, klanten wisten van niets en op camera's in de winkel en op de parking was er niets te zien. "Zou je niet beter eens de waarheid zeggen?", sprak de rechter haar fel toe. Waarop S.H. even fel: "Ik was totaal in paniek en het was zwart voor mijn ogen. Dan zeg je al eens dingen die achteraf niet blijken te kloppen. Het is erg dat niemand mij wil geloven!" De vrouw werd intussen al ontslagen. (JHM)

