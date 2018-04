Niemand doet beter dan Ronaldo 96 CL-zeges 26 april 2018

Voor het eerst dit seizoen kwam Cristiano Ronaldo niet tot scoren in een Champions League-match. In 10 matchen was hij goed voor 15 goals, maar in zijn elfde kreeg hij zelfs geen schot tussen de palen, al scoorde hij wel vanuit buitenspel. Geen nood, Ronaldo brak alsnog een record. De 1-2-winst tegen Bayern was de 96ste overwinning in de CL voor de 33-jarige Portugees. Zo steekt hij voormalig ploegmaat Iker Casillas, nu doelman bij Porto, voorbij als recordhouder qua aantal zeges. (DPB)