Niemand blij, niemand ontevreden 11 maart 2019

De nek-aan-nekrace in 1B gaat onverminderd verder. Ook in de eerste van twee finalewedstrijden gaven titelpretendenten Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen mekaar geen duimbreed toe: na een intense maar kansarme partij werd het 0-0 op het Kiel. Zowel Beerschot (een halfuur met tien) als Malinwa (niet verloren in het hol van de leeuw) kon daar mee leven. Zaterdag valt in Mechelen de definitieve beslissing.

