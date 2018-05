Niels neemt duet op met jeugdidool Sarah Bettens 14 mei 2018

Ze was meteen verkocht toen ze 'Verover mij' hoorde, en dat was het begin van een nieuw avontuur tussen Sarah Bettens en Niels Destadsbader. "In 'Liefde voor muziek' klikte het direct tussen ons", aldus de zanger. "Op het vliegtuig naar huis zei Sarah: 'Allee, nu ga ik jou zo lang niet meer zien? Anders moeten we samen een nummer schrijven?' Maar ze had uiteindelijk een ander plan. 'Maken we een duet voor je nieuwe plaat?' Wauw, nóg cooler. We zijn van nul beginnen schrijven. Zij in het Engels, ik in het Nederlands." 'Je bent me' staat op Destadsbaders album 'Dertig', dat eind deze maand uitkomt. "Ik had nooit gedacht dat ze mij ging vragen... Toen ik 15 was, coverde ik K's Choice al met mijn bandje - héél slecht trouwens. (lacht)"

