Niels Destadsbader wil Nederland veroveren 13 februari 2019

Vlaanderen heeft hij al veroverd - kijk maar naar zijn vijf MIA's - dus wil Niels Destadsbader nu ook bij onze noorderburen doorbreken. In de Nederlandse krant 'De Telegraaf' zei hij benieuwd te zijn naar wat Nederlanders van zijn nummers denken. Zijn West-Vlaamse hits zullen alvast wat moeilijker liggen - beeld je maar een Nederlander in die 'Skwon meiske' probeert uit te spreken - maar liedjes als 'Verover mij' of 'Vlinders in haar buik' lijken wél klaar voor die markt.

