Exclusief voor abonnees Niels Destadsbader terug in 'Belgium's Got Talent' 31 oktober 2019

00u00 0

'Belgium's Got Talent' schakelt morgen een versnelling hoger met de eerste studioshow én de terugkeer van jurylid Niels Destadsbader (31). Onder anderen het schattige hiphopdanseresje Ella (7), die in de eerste aflevering een Golden Buzzer kreeg van An Lemmens, waagt haar kans. Verder krijgen we onder meer FCKabul, beatboxer Uruz en de turnformatie Athena te zien.