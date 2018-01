Niels Destadsbader strikt racekampioen en voetbaltopper 00u00 0

De mooiste, meest ontroerende of ongewoonste wensen van kinderen worden vanaf vanavond waargemaakt door Niels Destadsbader, in het tweede seizoen van 'De Wensboom'. Eén van de mooiste verhalen komt van tweeling Sophia en Vera uit basisschool De Boomgaard in Maaseik. Zij vragen Niels om een snelle rit in een racewagen voor hun oom Bart en een jazzoptreden voor tante Annemie - "omdat ze zo goed voor ons hebben gezorgd nadat papa is gestorven". En dus schakelt Niels racekampioen Anthony Kumpen en jazzvirtuoos Jef Neve in. Jeroen heeft dan weer een wens voor zijn neef Lars, die met spalkjes loopt na een hersenverlamming. Lars is ondanks zijn beperking gek op voetballen en een trouwe Anderlecht-supporter. Olivier Deschacht, Leander Dendoncker en Bram Nuytinck dagen hem uit voor een match. Kan Lars winnen tegen zijn voetbalhelden?

