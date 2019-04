Exclusief voor abonnees Niels Destadsbader, Paul Michiels en Sarah Bettens zingen tegen kanker 13 april 2019

Kom op tegen Kanker bestaat 30 jaar. Om dat jubileum te vieren, brengt de organisatie samen met televisiezender Eén een nummer uit. 'Door jou' wordt gezongen door Niels Destadsbader, Sarah Bettens en Paul Michiels. Destadsbader schreef het lied ook, samen met Miguel Wiels. De song is vandaag voor het eerst te horen op Radio 2 en is te koop via iTunes. De opbrengst gaat - uiteraard - naar KOTK. De afgelopen 30 jaar werd zo al meer dan 150 miljoen euro ingezameld en geïnvesteerd in de strijd tegen kanker. (DBJ)