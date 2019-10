Exclusief voor abonnees Niels Destadsbader nog niet zeker in nieuwe reeks: VTM denkt nog na 23 oktober 2019

Het is nog niet zeker of Niels Destadsbader - 'Ronaldinho' - zal meespelen in het nieuwe seizoen van 'F.C. De Kampioenen'. Hij heeft immers een exclusiviteitscontract bij VTM. "Niels heeft laten weten dat hij zijn uiterste best zal doen om erbij te zijn. In welke hoedanigheid, daar zijn we nog niet uit. Misschien zit hij maar in enkele afleveringen", aldus An Swartenbroekx. VTM is momenteel "in overleg om te kijken of dit kan", klinkt het. (KD)