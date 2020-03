Exclusief voor abonnees Niels Destadsbader na overlijden Johny Voners: "Merci dat ik jou een vriend mocht noemen" 21 maart 2020

Niels Destadsbader, die in 'F.C. De Kampioenen' de rol van Ronaldinho vertolkt, heeft via Instagram gereageerd op het overlijden van Johny Voners. De 74-jarige acteur, in de serie bekend als Xavier Waterslaeghers, verloor dinsdagmiddag de strijd tegen kanker. "Weet je het nog, Johny? Jij en ik, afspraak om 6 uur aan de Watertoren. En geen minuut later, want te laat komen, daar had jij een bloedhekel aan", schrijft Niels. "Samen hebben we vele uren gesleten in de auto, op weg naar de rest van ons ploegske. 'De jonge gasten zijn er, hé', zei je altijd bij het aankomen. Man, wat kon jij geestig zijn."

