Niels Destadsbader heeft er al 9 in totaal 07 februari 2020

"Als ik er twee zou kunnen winnen, ben ik ontzettend blij", zei hij vooraf. En jawel, Niels Destadsbader, de grote winnaar van vorig jaar die ook optrad tijdens de show, won in de categorieën Nederlandstalig en Solo Man. "Vorig jaar waren het er vijf, maar da's uitzonderlijk. Zoiets maak ik niet meer mee. Wat ik heel bijzonder vind, is dat dit het vierde jaar op rij is dat ik een MIA mag winnen." Intussen heeft Niels er negen in totaal. Hij zong gisteren een duet met Tourist LeMC, zijn collega-coach in 'The Voice Van Vlaanderen'.