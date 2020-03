Exclusief voor abonnees Niels Destadsbader en Regi in afscheidsshow 'Samson & Gert' 10 maart 2020

00u00 0

'De Samsonrock' gebracht door Niels Destadsbader of Regi: voor de dertigste verjaardag van Samson & Gert kan alles. Over een maand neemt Gert Verhulst afscheid van zijn harige vriend en daarom nemen Ketnet en Eén een tributeshow op: '30 jaar Samson & Gert - Er zit meer in een liedje dan je denkt'. Daarin komen heel wat Vlaamse artiesten langs, onder wie Niels Destadsbader, Regi, Bart Peeters, Cleymans & Van Geel en Danira Boukhriss. Samen met een liveband steken zij de bekendste nummers, zoals 'De Samsonrock' en 'Samen Op De Moto', in een nieuw jasje. Peter Van de Veire presenteert de show, die op 1 april opgenomen wordt in het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs. Plaatsen voor de opname zijn enkel te reserveren via één.be, vanaf 17 maart. De show zelf is op 23 april te zien op Eén en op 24 april op Ketnet. (JOBG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis