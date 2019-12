Exclusief voor abonnees Niels Bruynseels klopt Jessica Springsteen 30 december 2019

Een dag nadat hij zijn meerdere moest erkennen in de Amerikaanse Jessica Springsteen - dochter van rockster Bruce Springsteen - tijdens de KBC-Prijs, heeft Ruiter van het Jaar Niels Bruynseels de rollen omgedraaid in de Grote Prijs Sport Vlaanderen. Daarvoor zette hij gisteren zijn 10-jarige ruin Delux van T&L van het Belgische stamboek SBS in. Dit paard ligt op koers voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Dat hij voor ons land een sterke troef kan zijn, bewees de ruin door de tijd van Jessica Springsteen/Volage du Val Henry, 35.12, met liefst 46 honderdsten scherper te stellen. Pieter Devos deed met het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard Jade van de Bisschop nog een poging om te winnen. Het duo reed wel de snelste tijd, 33.56, maar zij stootten op de voorlaatste hindernis een balk af. In ieder geval lijken beide landgenoten klaar om vandaag in de WB-wedstrijd een hoofdrol te vertolken. (LWK)

