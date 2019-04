Exclusief voor abonnees Niels Bruynseels Belgische joker in WB-finale Jumping 04 april 2019

Vandaag nemen in het Zweedse Göteborg liefst vijf Belgische combinaties de start in de Longines FEI World Cup Final Jumping. Onder hen Niels Bruynseels, niet alleen de allereerste 'Ruiter van het Jaar' uit de paardensportgeschiedenis, maar vooral uitblinker in de eenvoud van uitvoering en uitspraken. Vorig jaar op het WK in het Amerikaanse Tryon reed Bruynseels in de openingsproef, het jachtparcours, op zijn gekende sobere manier de verhoopte nulronde. Vanavond zadelt hij de 10-jarige hengst Delux van T&L voor een gelijkaardige opdracht in de stellige overtuiging dat hij opnieuw de nul kan vasthouden. "Ik zal Delux het vertrouwen meegeven om de grote finale van zondag te halen, voorbehouden voor de top 20 na de eerste twee proeven."

