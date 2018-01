Niels Albert wordt papa 00u00 0

'Our magical story continues...' Warm hartje er achteraan. En dan die foto, in het bos. Zij, zittend op het stuur van een zwart-witte Stevens-koersfiets, de rechterhand grijpend naar zijn zwartlederen jekker. Hij, nonchalant leunend op de bovenbuis. Samen kijken ze links naar een klein, rood fietsje tegen een boomstam. Duidelijke boodschap. Zondagavond aan de feestdis, enkele uren voor het aansnijden van het nieuwe jaar, deelde onze huiscolumnist Niels Albert op Instagram zijn geluk met de wereld. Vriendin Valeska is zwanger. Het paar verwelkomt zijn eerste kindje in juli. (JDK)