Niels Albert gaat trouwen met zijn Valeska Koers kort 13 juli 2020

"Ze zei ja." Zo kondigt Niels Albert (34) op de sociale media aan dat hij straks in het huwelijksbootje stapt met zijn vriendin Valeska Van Den Broecke (33), de moeder van hun dochtertje van twee, Alexine. Voor de ex-wereldkampioen in het veldrijden wordt het zijn tweede huwelijk. "Als ik ooit nog trouw, wil ik dat Alexine ons huwelijk bewust meemaakt", zei Albert vorig jaar in een interview met Story.

